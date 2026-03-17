Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde kabristanlarda dip bucak temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki ve kırsaldaki mezarlıklarda detaylı bir çalışma yaptı.

Mezarlıklarda, gelişigüzel atılan çöpler, yaban otları temizlenirken ağaçlar budandı, yolların bakım ve düzenlemesi gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla mezarlıklar, bayramda kabir ziyaretine gelecek olan vatandaşlar için hazır hale getirildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, mezarlıkların düzenli olarak temizlendiğini belirterek, 'Bunun yanı sıra bayramlar öncesinde de ayrı bir özen ve titiz bir çalışma gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza huzurlu, sağlıklı ve keyifli bir bayram diliyorum' dedi.