İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla'ya, 2026 yılının Ocak-Şubat aylarında 2024 yılına göre yüzde 24 artış, 2025 yılına göre ise yüzde 1 oranında eksilme gerçekleşti. Muğla'ya 2 ayda 27 bin 431 yabancı turist girişi oldu.

Muğla'da 13 ilçeden Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, Datça, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Seydikemer ilçelerinin denize kıyısı bulunurken, Yatağan ve Kavaklıdere ilçeleri de tarihi dokusu ile turist çekiyor. Deniz, kum ve güneş turizminin yanında zengin tarihi kalıntılara ve arkeolojik buluntulara ev sahipliği yapan Muğla, 108 adet ören yeri ile de kültür turizminin önemli kentlerinden.

Muğla'ya 2 ayda gelen turistin yüzde 62'si İngiliz

Muğla'yı tercih eden yabancı ülkeler arasında ilk sırayı İngiltere alıyor. İngiltere'den 2 ayda 6 bin 577, İrlanda'dan Bin 327, Almanya'dan Bin 042, Fransa'dan 763, Yunanistan'dan 731 yabancı turist girişi oldu. Geri kalan 16 bin 991 yabancı turist ise diğer ülkelerden oluştu.

Havalimanlarından 2 milyon 762 bin turist giriş yaptı

Türkiye'de İstanbul'dan sonra iki uluslararası havalimanına sahip Muğla'ya gelen yabancı turistlerin 7 bin 909'u Dalaman Havalimanı, 3 bin 414'ü de Milas-Bodrum Havalimanında iniş yaptı. 16 bin 108 yabancı turist ise Marmaris, Fethiye, Bodrum, Datça ve Milas'taki deniz gümrük kapılarından giriş yaptı.