Bilecik'te Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmesi amacıyla bayram tedbirleri masaya yatırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile birim amirleri katıldı. Toplantıda Ramazan Bayramı süresince kent genelinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda özellikle bayram süresince yoğunluk yaşanabilecek alanlarda güvenlik ve trafik denetimlerinin artırılması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için yürütülecek çalışmalar ele alındı. Emniyet birimlerinin bayram boyunca sahada aktif görev yapacağı belirtilirken, kamu düzeninin korunmasına yönelik planlamalar da gözden geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bayram süresince kent genelinde gerekli güvenlik tedbirlerini titizlikle uygulayacağı bildirildi.