Şırnak’ta 4-5 Temmuz tarihlerinde Cudi Dağı’nda yapılacak Hz. Nuh’u anma etkinlikleri için hazırlıklar devam ediyor.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Vali Birol Ekici, Hz. Nuh’u anma merasimine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katılmasını beklediklerini belirtti. Ekici, cuma günü başlayacak olan programın cumartesi günü Hz. Nuh’un gemisini barındıran Cudi Dağı’nda devam edeceğini ifade etti. Vatandaşları merasime katılmaya davet eden Ekici, "Her bir ilçemizden, her bir beldemizden, belediye başkanlarımız ve kaymakamlığımızca Cudi Dağı’na ulaşımla ilgili toplu taşıma araçları tahsis edilmiş durumda. Bunun için belediye başkanlarımıza ve kaymakamlarımıza da hassaten buradan teşekkür ediyorum. Cudi’ye çıkmak için her iki taraftan da yollarımız mükemmel bir şekilde yapılmış durumda. Oto korkuluklar yapılmış durumda. Hem Silopi tarafından hem de Şırnak tarafından çok kolaylıkla ulaşabileceğiz. Burada vatandaşlarımızı misafir etmek için hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Binlerce yıldır olduğu gibi bu yıl da güzel bir şekilde festival tadında hep birlikte kutlayacağız" dedi.

Bu yılki merasimin asırlardır bölge halkının hayalini kurduğu Hz. Nuh Nebi Camii’nin temeli ile taçlanacağını aktaran Ekici, "140 metrekarelik cami, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın destekleri, Şırnaklı hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilecek. Temel atma töreni, Diyanet İşleri Başkanı’nın katılımıyla Cudi Dağı’nda yapılacak. Hz. Nuh Nebi Camii ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın destekleriyle bir projemizi hazırlamış ve son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. İl Özel İdaremiz, camimizin yapımını üstlenmiş bulunmakta. Tamamıyla Şırnaklı hayırseverlerimiz tarafından finanse edilecek ve orada Diyanet İşleri Başkanımızın ve kıymetli misafirlerimizin uğurlu elleriyle birlikte küçük bir cami, 140 metrekarelik bir caminin temelini de hep birlikte atacağız" diye konuştu.