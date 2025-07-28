Şırnaklı genç çiftin nikah merasimi için Şırnak il protokolü akın etti. Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın nikahlarını kıydığı gençlerin nikah şahitliğini ise Şırnak Valisi Birol Ekici yaptı.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Gülistan Ay ve Kerim Okyar çiftinin düğün merasimine katılarak nikah şahitliği yaptı. Yenimahalle’de düzenlenen düğün töreninde genç çiftin nikahı, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından kıyıldı.

Nikah merasiminde konuşan Başkan Yarka, "Ay ve Okyar ailelerinin kıymetli evlatları Gülistan ve Kerim’in hayatlarını birleştirdikleri bu özel günde nikahlarını kıymaktan büyük bir onur duydum" dedi.

Vali Ekici ise genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Gözlerindeki sevgiyle geleceğe yürüyen bu güzel çiftimize iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim, muhabbetlerini daim, yuvalarını huzur ve bereketle mamur eylesin" ifadelerini kullandı.

Tören, ailelerin ve davetlilerin katılımıyla coşkulu bir şekilde sona erdi.