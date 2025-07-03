Sakarya’da 1 ayda yapılan operasyon ve denetimlerde kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi, toplam 97 milyon 615 bin 172 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, ’Aylık Asayiş Bilgilendirme’ toplantısında, son bir ayda ilde güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmaları açıkladı. Sakarya’nın her alanda güvenliğini sağlamak için emniyet ve jandarma ekiplerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Doğan, suç ve suçlulara karşı yürütülen operasyonları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince 01-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamaları aktaran Vali Rahmi Doğan, "3 bin 872 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 3 bin 420 adet uyuşturucu hap maddesi, 4 kilo 089 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 487 gram sentetik cannabinoid maddesi, 1 kilo 400 gram ağırlığında kağıda emdirilmiş sentetik cannabinoid, 252 gram sentetik cannabinoid ham maddesi, 170 mililitre sentetik uyuşturucu hammaddesi, 736 gram esrar, 517 gram metamfetamin, 142 gram kokain, 10 kök skunk bitkisi, 20 kilo 681 gram skunk, 59 gram kenevir tohumu, 462 kök kenevir bitkisi, 20 gram amfetamin, 16 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 85 kilogram açık tütün, 8 adet hassas terazi, 4 bin 242 sahte dolar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 590 lira nakit para ele geçirilmiştir" dedi.

"436 bin 480 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi"

Ayrıca bu tarihler arasında 436 bin 480 adet dolu ve boş makaron ele geçirildiğini de belirten Vali Doğan, "3 bin 793 adet puro, 3 bin 614 adet paket sigara, 683 adet elektronik sigara, 375 adet sigara yapım malzemesi, 94 adet şişe alkol, 45 adet cep telefonu, 1 adet gümrük kaçağı otomobil, 4 adet kulaklık, 2 adet akıllı saat, 7 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet sahte pasaport, 1 adet sahte ikametgah belgesi, 56 bin 995 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 67 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet kurusıkı tabanca, 35 adet ruhsatsız tüfek, 975 adet mühimmat, çalıntı 4 oto, 5 motosiklet ele geçirilmiştir" diye konuştu.

"Kumardan 12 şahsa adli ve idari işlem uygulanmış, 2 işyeri geçici süreyle faaliyetten men edilmiş"

DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 22 şüphelinin yakalandığını belirten Vali Doğan, "Göçmen kaçakçılığı çerçevesinde 4 organizatöre, 316 yabancı uyruklu şahsa idari ve adli işlem yapılmış ve 4 şahıs tutuklanmıştır. Kumardan 12 şahsa adli ve idari işlem uygulanmış, 2 iş yeri geçici süreyle faaliyetten men edilmiş, 2 adet paramatik ve 5 bin 900 TL paraya el konulmuştur" şeklinde konuştu.

"Toplam 97 milyon 615 bin 172 TL ’Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı’ düzenlenmiştir"

Kolluk kuvvetlerince yapılan operasyonla hakkında bilgiler veren Vali Doğan, "Ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 279 aranan şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan bazılarının 5 yıl ile 20 yıl arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilmiştir. Yapılan trafik denetimlerinde 214 bin 407 araç ve sürücü denetlenmiş, kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 34 bin 114 araca yasal işlem yapılmış, bin 588 araç trafikten men edilmiştir, 641 adet sürücü belgesi alkol, uyuşturucu, dirift, ceza puanı aşımı gibi sebeplerden dolayı geri alınmıştır. Abartı egzozdan 199 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 584 araca, hatalı parktan 2 bin 349 araca cezai işlem uygulanmış, 179 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 97 milyon 615 bin 172 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmiştir. Ayrıca Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığımızca yapılan çalışmalarda; Aranan şahısların yakalanmasına yönelik 745 şahsa UYAP sorgulaması ve 69 yabancı uyruklu şahsa İnterpol sorgulaması yapılmıştır. 100 adet deniz aracı kontrol edilmiştir, 3 adet balıkçı gemisinde bulunan 6 bin 300 litre yakıta Ulusal Marker ve ÖTV’siz yakıt denetimi yapılmıştır. Yasa dışı faaliyetler icra eden 20 şahsa yasal işlem ve toplam 14 bin 272 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yasa dışı su ürünleri avcılığı faaliyetinde kullanılan 500 balıkçı ağına el konulmuştur" ifadelerini kullandı.