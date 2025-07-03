Muğla’nın Ula ilçesine bağlı, "Sakin Kent " unvanına sahip Akyaka Mahallesi’nde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru Azmak Nehri’nde görüntülendi. Doğal güzelliğiyle öne çıkan Azmak Nehri’nde ortaya çıkan bu nadir görüntü, doğaseverleri ve bölge halkını heyecanlandırdı.

Uluslararası doğa koruma kuruluşları tarafından koruma altında olan ve yaşam alanları giderek daralan su samurları, temiz ve sakin su kaynaklarında yaşamlarını sürdürüyor. Akyaka’daki Azmak Nehri, sahip olduğu ekosistem çeşitliliği ve su kalitesiyle, bu tür için önemli yaşam alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen su samuru görüntüsü, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Akyaka, hem doğal güzellikleri hem de nadir türlerin barındığı ekosistemi ile yalnızca bir turizm merkezi değil, aynı zamanda önemli bir doğa koruma alanı olarak dikkat çekiyor.