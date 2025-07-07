Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağ keçileri köye indi. Köylünün keçilerini gören 2 dağ keçisi, sürüye katılmaya çalıştı. O anlar havadan görüntülendi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyü yakınlarındaki dağlık alana giden çoban, sürüsünü otlattığı sırada 2 dağ keçisini fark etti. Keçilerin sürüye katılmak için köye indiğini görünce dron ile çekti. Önce mağaraya sığınan keçiler, daha sonra çoban sürüsünün içine daldı. İlginç görüntüleri dron ile kayıt altına alan çoban sosyal medyada paylaştı.