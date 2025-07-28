Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Güneyçam köyünde üreticilerle bir araya gelerek hem hayvan sağlığı hem de tarımsal desteklemeler konusunda sahada bilgilendirme yaptı.

Kırsalda yerinde hizmet anlayışıyla yürütülen çalışma kapsamında Güneyçam köy meydanında kurulan bilgilendirme noktasında, hayvan sahiplerine bulaşıcı hastalıklarla mücadelede dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Özellikle ilkbahar ve yaz dönemlerinde artış gösteren şap, brusella ve tüberküloz gibi hastalıkların önlenmesine yönelik alınacak önlemler, vaka anında izlenecek prosedürler ve aşılama takvimleri üreticiyle paylaşıldı.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler için devlet destekli projeler anlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvancılık alanındaki teşvikleri, başvuru şartları ve ödeme süreçleri üreticiye doğrudan anlatıldı. Yetkililer, destek paketlerinin doğru kullanımıyla hem üretimin artırılabileceğini hem de hayvancılığın sürdürülebilir hale geleceğini vurguladı.

Tarım İl Müdürlüğü personelleri, sadece merkezde değil, en ücra köylere kadar ulaşılarak üreticinin bilgiye erişiminin kolaylaştırıldığını ifade etti. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bilgiye erişim sadece internetle olmamalı. Üreticimizin kapısını çalıyor, sahada yüz yüze anlatıyoruz" denildi.