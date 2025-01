Denizli’de Honaz Belediyesi, Aşağıdağdere Mahallesi’ne kazandırdığı sosyal tesisin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 2025 yılında 25 açılış yapacaklarının müjdesini verdi. Başkan Kepenek ayrıca 15 bin fidan dağıtımına başlayacaklarını duyurdu.

Denizli’nin Honaz ilçesinde, Aşağıdağdere Mahallesi’nde yer alan sosyal tesis açılışı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Honaz Belediyesi’nin 17’nci sosyal tesisi olduğunu belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, içerisinde mutfak, kahvehane ve muhtarlık bulunduğunu ve burada eskiden fırtınada, karda, çamurda çadırda etkinliklerin yapıldığını ve buna son vermek istediklerini belirtti.

Açılış törenine Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, örgüt üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi.

“Bu tesis Honaz Belediyemizin 17. Sosyal tesisi oldu”

Fırtınada, karda, çamurda çadırların içinde etkinliklerin yapıldığını ve buna son vererek bu tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Burası benim uğurlu yerimdir. Bu köyde ben sizin evladınız, dostunuzum. Burada olduğumda çok güzel duygular içinde oluyorum. Buranın en büyük ihtiyacı bir sosyal tesisti. Tesisi yapabilmek için muhtarımla çok görüşmeler yaptık. Öncelikle arsa alımını gerçekleştirdik. Birçok belediye arsa satarken biz arsa aldık. Bu tesis 17’nci sosyal tesisimiz oldu. Fırtınada, karda, çamurda çadırların içinde etkinlikler yapıyorduk. Buna son vermek istedik. Daha önce yapılan sosyal tesislerdeki eksikleri tamamladık. Daha önceki tesislerde tuvalet bile yoktu. Biz ise tüm donatıları düşünerek yaptık. Buranın nüfusu rahatça buraya sığabiliyor. Düğünlerimizi, asker yemeklerimizi, iftar sofralarımızı burada kurabiliyoruz” dedi.

“2025 yılının devamında daha 20 projeyi hayata geçireceğiz”

Projelerin devamı geleceğini ve her temelinde açılışını gerçekleştireceklerini dile getiren Başkan Kepenek, “2025 yılında 20 projeyi daha hayata geçireceğiz. Önümüzdeki hafta temel atmalara başlıyoruz. Attığımız her temelin de açılışını yapıyoruz. Biz girdisi, maliyeti, faydasıyla projeyi düşünür ve hizmete alırız. Bunları yaparken borçla yapmıyoruz. Honaz Belediyesi’nin hiç borcu yok. Biz belediyeyi akılla ve gerçeklikle yönetiyoruz. Her bir kuruşu hesaplayarak harcıyoruz. Yatırım nereye lazımsa oraya harcıyoruz. Göreve geldiğimizden itibaren Honaz’da 550 milyon yatırım yaptık” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki dönemlerde su kanalımızı yapacağız ve sulama sorununu ortadan kaldıracağız”

Üreticiye destek olmak için 15 bin fidanı çiftçilerle buluşturacaklarını belirten ve sulama konusunda projelerini anlatan Başkan Kepenek, 2 yılda Honaz’ı Merkezefendi düzeyine getireceklerini belirtti. Aynı zamanda kişi başı gelirin 25 bin dolara çıktığı bir kent olacaklarını belirten Başkan Kepenek, “Üreticiye destek olmak için 15 bin fidanı onlarla buluşturuyoruz. Her yıl 15 bin fidan verdiğimizde üretimimizin 7 yıl içinde yüzde 35 arttığını göreceğiz. Sulamayla ilgili sorunumuz vardı. 3 yıldan bu yana suyu sizlerle getirdik. Şimdi kanalımızı yapacağız. Sulama sorununu ortadan kaldıracağız. Honaz ve Denizli Büyükşehir Belediyesi üretecinin yanında. Gübresi, mazotu, fidanı, gebe düvesiyle üreticinin yanındayız. Gebe koyun dağıttık. Biz sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Gelişmişlik anlamında 3’ncü ilçeyiz. 2 yılda Honaz’ı Merkezefendi düzeyine getireceğiz. Kişi başı gelirin 25 bin dolara çıktığı bir kent olacağız. Nüfusu artan bir ilçe olacağız. Çekim merkezi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.