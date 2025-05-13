Denizli’de Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon toplantısı Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığından gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınlarına önlemek için kararları açıklayan Vali Coşkun, "01 Haziran 31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklanıştır" dedi.

Denizli’de Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon toplantısı Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığından gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınlarını önlemek ve orman yangınlarıyla mücadele ile vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kurumların sorumlulukları belirlendi.

"01 Haziran 31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklanıştır"

Ayrıca yapılan toplantıda alınan kararlar açıklayan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun; "01 Haziran 31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklanıştır. Piknik alanlarında ise 20.00 ile 06.00 arasında ateş yakmak yasaklanmıştır. İlimiz sınırları içerisinde 01 Haziran - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alana 500 metre mesafede havai fişek atılması, dilek feneri vb. adı altında satılan, havada uzun mesafeler uçabilen ve düştüğü yeri yakma özelliğine sahip maddelerin kullanımı yasaktır. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe kekik çöpü ve zeytinlik artığı, ot, dal vb.) yakılması kesinlikle yasaklanmıştır" dedi.