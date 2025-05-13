Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. Başkan Doğan, "Tüm gençlerimizi ve hemşerilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na uzanan bu haftaya özel etkinlikler Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenecek. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Gençlik Haftası etkinlikleri, tüm gençleri ve Merkezefendilileri bir araya getirerek bayram coşkusunu doyasıya yaşatacak.

Etkinlikler Merkezefendi Kültür Merkezi’nde

13-19 Mayıs tarihleri arasında 12.00’den 18.00’e kadar Genç Heykel Çalıştayı gerçekleştirilecek. 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nin açık otoparkında sevilen müzik grubu Necati ve Saykolar sahne alacak. 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de ise, daha önce Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından sözü verilen, gençlerin ve çocukların ilgiyle takip ettiği Melis Fis, Merkezefendi Kültür Merkezi’nin açık otoparkında konser verecek.