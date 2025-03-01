Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesindeki Hocalı’da Ermeniler tarafından 613 Azerbaycan Türkünün soykırıma uğramasının 33’üncü yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilen panel büyük ilgi gördü.

Azerbaycan Kültür Derneği tarafından Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ’Türk Dünyası, Azerbaycan ve Hocalı Soykırımı’ konulu panel yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sunuculuğunu Azerbaycan Devlet Sanatçısı Roza İbadova Kocamaz’ın gerçekleştirdiği panelde, Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Turgut Tok, Pamukkale Üniversitesinden Doç. Dr. Salih Mehmet Arçın, Pamukkale Üniversitesinden Doktorant Maral Askarova, Öğretmen-Yazar Sedat Serdaroğlu konuşmalar gerçekleştirdi.

Panele, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesinin Şube Müdürü Cavid İsmayıl, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkanvekili Esin Küçükler, jandarma komutanı, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK başkanları, Ülkü ocakları ve Türk ocakları başkanları ile çok sayıdakonuk katıldı.

Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba katılımcılara teşekkür ederek, Hocalı katliamını hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.