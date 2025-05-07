Erzurum’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Esat Paşa Camii’nde "Etkili Hutbe Sunumu Yarışması" düzenlendi.

2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yurt genelinde Din Görevlilerine yönelik "Etkili Hutbe Sunumu Yarışması" İlçe birincisini belirlemek üzere Esat Paşa Camii’nde yarışma düzenlendi.

İlçe Müftüsü Selim Şahin başkanlığında Şube Müdürü Faruk Karaca ve Uzman Vaiz Şahin Aydemir den oluşan komisyonda, din görevlisi hocalar birbirinden güzel sunumlar yaptı. Sunumların sonunda Tivnikli Kur’an Kursu Öğreticisi Abdülkadir Demirci ilçe birincisi oldu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yarışmaya katılan her bir hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" denildi.