Şırnak’ın Cizre ilçesinde hizmet içi eğitimi kapsamında öğretmenlere "Etik Davranış İlkeleri" semineri düzenlendi.

"Etik Davranış İlkeleri" seminerinde Şırnak İl Millî Eğitim Müfettişleri Başkanı Muhittin Koyun tarafından geniş bir biçimde sunum yapılarak öğretmenler bilgilendirildi.

Etik değerlerin öneminin vurgulandığı seminerde, etik davranış ilkeleri, etik yönetim ve etik mevzuatı gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Etik değerler ve normlar, insanların eylemlerini, kararlarını ve başkalarıyla etkileşimlerini etkileyen temel kavram olduğuna dikkat çekilen seminerde, eğitim kurumlarının mükemmel bir karakter oluşturmak ve akademik kaliteyi tehlikeye atmadan verimli bir şekilde çalışmak için etiğin eğitimdeki yerinin çok önemli olduğunun altı çizildi.