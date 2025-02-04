SAMSUN (İHA) – Samsun’un Ladik ilçesinde yaşayan Başusta çifti, hobi olarak başladıkları Türk börk ve kalpak üretiminde Karadeniz’de tek oldular. Geleneksel değerlerin kaybolmaması için üretime başladıklarını belirten çift şimdi ise dört bir yandan gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Kenan (65) ve Hilal Başusta (60) çifti, kendi dikimhanelerinde penye üretiyorlardı. 15 yıl önce emekli olan Kenan Başusta, eşinin dikimhanesine giderek yardım etmeye başladıktan sonra hobi olarak geleneksel Türk börk ve kalpak dikim denemesi yaptı. 6 ayı soğuk geçen Ladik ilçesinde kendisi kullandığı börk ve kalpaklara ilgi olduğunu fark eden Kenan Başusta, eşiyle birlikte önce yakın çevrelerine sonra da isteyen herkese börk ve kalpak dikti. Başusta çifti, aradan geçen zamanın ardından kendi internet sitelerinde ve alışveriş sitelerinde kendilerine gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

"Karadeniz Bölgesi’nde bir tek biz börk ve kalpak dikiyoruz"

Börk ve kalpak üretiminde Samsun’da değil, Karadeniz’de tek olduklarının altını çizen Kenan Başusta, "Ladik Belediyesinden 15 yıl önce emekli oldum. Hanım kendi işyerimizde penye dikiyordu. Emekli olduktan sonra hanıma yardım etmeye başladım. Geleneklerine bağlı biri olarak değerlerimizin kaybolmaması adına hobi olarak Türk kalpağı ve börk dikimine başladık. Bu hobi daha sonra ticarete dönüştü. Kalpak ve börk Ladik soğuk olduğu için tercih edilmeye başlandı. İlk önce arkadaşlarımıza yapıp, verdik sonrasında başka isteyenler de oldu. Karadeniz Bölgesi’nde bir tek ben börk ve kalpak dikiyorum. Genelde İstanbul ve Kars’ta bunları dikiyorlar. Biz bu ürünleri hem sitemiz hem de internet üzerinden kayıtlı olarak satıyoruz" dedi.

Kalpak ve börk yapmanın en zor kısmının keçeye dikiş atmak olduğunu ifade eden Başusta, "Kadınlar daha çok beyaz ve açık renklerin yanı sıra siyah kalpak da istiyorlar. Herkes kendi zevkine göre kalpak istiyor. En çok siyah kalpak ve koyu gri renkler rağbet görüyor. Az da olsa mor ve daha uçuk renklerde kalpak siparişi alıyoruz. Elimizden geldiği kadar siparişleri yapmaya uğraşıyoruz. Bir kalpağı yapmak yaklaşık 1,5 saatimizi alıyor. Kalpağın üstünde pelüş kürkler, içerisinde de hakiki keçe olduğundan dik durmasını sağlamasının yanında sıcak da tutuyor. Keçeye dikiş atmak gerçekten zahmetli bir iş. Zaman zaman iğneler elimize de batıyor. Emekli olduktan sonra boş durulmasını doğru bulmuyorum. Bence herkes bir şeyler öğrenebilir. Gençler de meydanlarda boş dolaşıyor ya da kötü alışkanlıklara bulaşıyor. Onların da spor ya da el işçiliğine yönelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Başusta çifti, adetini 1,5 saatte tamamladıkları börk ve kalpakları 500 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuyor.