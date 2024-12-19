Sağlıkla ilgili konulara ilişkin plan, politika ve çalışmalar, beslenme ve fiziksel aktivite ile ilgili düzenlemeler ve sağlık hizmeti sunumu gibi konu başlıkları üzerinden Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri” belgesi almaya hak kazandı.

HKÜ Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen belge takdim törenine HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar, HKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Beyhan, Program Yürütücüsü Öğretim Görevlisi Mehmet Uz, Gaziantep Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mikail Özdemir, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Uzm. Diyetisyen Merve Eyinacar, Diyetisyenler Ebru Annaç ve Seda Yüzbaşıoğlu katıldı.

Belge takdim töreninde konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, kurum olarak ‘sağlık ve kaliteli yaşam’ konusuna büyük önem verdiklerinin altını çizerek, “Üniversitemiz THE (Times Higher Education) tarafından kısa bir süre önce açıklanan 2024 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması sonuçlarına göre, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde yer alan ‘Sağlık ve Kaliteli Yaşam’ kategorisinde dünyada 1001+ bandında yer almıştı. Almaya hak kazandığımız bu belge aslında söz konusu derecenin bir başka başarı ile tescil edilmesi anlamına geliyor. İlimizde ve bölgemizde bu belgeyi almaya hak kazanan ilk kurum olmak heyecan ve gurur verici. ‘Sağlıklı ve kaliteli yaşam’ hedefi ile aldığımız bu belge bu konudaki sorumluluklarımızı da artırmış oldu. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konusunda yeni projeler geliştirerek, öğrencilerimizi ve personelimizi desteklemeye devam edeceğiz. Belge için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, "Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’ ve ‘Yetişkin ve Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı’ kapsamında, aktif çevrelerin oluşturulması ve sağlıklı yaşamı teşvik ederek yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu amaç doğrultusunda akademisyenlerin, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenen çalıştaylarda alınan görüş ve öneriler, iş yerlerinde sağlığın geliştirilmesi için yol gösterici olmuştur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Uygulama Rehberi’ sayesinde, iş yerlerinde sağlıklı yaşam davranışlarını destekleyen bir çevre oluşturulması mümkün hale gelmiştir. Bu rehberin iş yerlerine katkı sunacağına inanıyor ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ni bu konuda gösterdiği duyarlılık için tebrik ediyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin bu başarısının diğer kurumlara da örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Bu sertifika, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin sadece öğrencilere değil, çalışanlarına da sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak için gösterdiği çabaların bir karşılığıdır. Bu uygulamanın tüm Gaziantep’te yaygınlaşmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Sertifikanın takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile tören son buldu.