Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından "ISO/IEC 17025 Deney Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler" standardı eğitimi verildi.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Kalite Geliştirme Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Derya Özçalışkan tarafından verilen eğitimde, ISO/IEC 17025 standardının laboratuvar kalite yönetimi alanındaki önemi ve ihtiyaçları ele alındı. Katılımcılara, bu standardın uygulanması ve kalite güvence süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda bilgi verildi.

Eğitim sırasında laboratuvarlarda test ve kalibrasyon hizmetlerinin doğruluğunu sağlamak için gerekli prosedürler konuşuldu. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Test Laboratuvarı ile Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı’nın kalite süreçlerinden örnekler sunuldu.