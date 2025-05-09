Hisarcık’ta ’Trafik Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildiği bildirildi.

İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Trafik Polisi tarafından Atatürk İlkokulu 3 ve 4.sınıfta öğrenim gören 75 öğrenciye, genel trafik kuralları, trafik işaretleri, yaya geçidi, okul geçidi, yaya kuralları, karşıdan karşıya geçiş, emniyet kemeri kullanımının önemi, bisiklet ve kask kullanımı gibi benzeri konularda eğitim verildi. Öğrencilere ayrıca okul girişindeki ana yolda uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi.