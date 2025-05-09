Bursa’da Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi Han için Kuranı Kerim hatim edilerek duası yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü; Vakıf Haftası dolayısıyla Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerinde cuma namazı öncesinde İsmail Hakkı Bursevi Kur’an Kursu öğrencilerinin iştirakiyle hatim okuttu. Hatim duasında tüm vakıf banileri, şehitler ve gaziler ile devlet adamları anıldı.

Osmangazi ile Orhangazi’yi anma programına Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Haluk Yıldız, İl Müftü Vekili Şevket Bulut, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, İsmail Hakkı Bursevi Kuran Kursu öğretmenleri, hafızlar ve hocalar katıldı.

Program yemek ikramıyla son buldu.