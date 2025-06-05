Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, ahşap kuş yuvalarını okul bahçesindeki ağaçlara astılar.

Orman İşletme Şefliğinden temin edilen ahşap kuş yuvaları Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri tarafından boyandıktan sonra okul personelinin nezaretinde Özel Eğitim Sınıfı ve 4. sınıf öğrencileri tarafından okul bahçesindeki ağaçlara asıldı.

Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, öğrencilerde doğa bilinci, hayvan sevgisi oluşturmak ve kuşların barınma ortamlarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri etkinlikte kendilerine ahşap kuş yuvası temininde yardımcı olan Orman İşletme Şefi Samet Sayan’a teşekkür etti.