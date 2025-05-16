Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi çerçevesinde Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde katılımcıların boy ve kilo ölçümlerini yapılarak vücut kitle indeksi hesaplanıyor.

Türkiye’de artan obezite prevalansına farkındalık oluşturmak amacıyla Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi tarafından "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında boy, kilo ölçüm standı kuruldu. Hastane personelleri Özlem Erdoğmuş Atış, Emine Nur Daşkaya ve Aliye Gümüşsoy tarafından standa müracaat eden katılımcıların boy ve kilo ölçümleri yapılarak vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplanıyor. Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değeri 25’in üzerinde çıkan bireyler, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı hakkında bilgilendiriliyor. Riskli grupta görülen kişilere sağlıklı hayat merkezlerine başvurmaları önerisinde bulunuluyor.