Hisarcık Kutluhallar İlk-Ortaokulunda geleneksel çocuk oyunları şenliği gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen şenlikte, aç kapıyı bezirgan başı, beş taş, birdir bir, çelik çomak, ip atlama, köşe kapmaca, yağ satarım bal satarım ve yedi kiremit gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynandı. Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılması, öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlendikleri çocuk oyunları şenliğinin çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirten Okul Müdürü Mehmet Bodur, öğrencilerin eğlenerek zaman geçirdiği etkinlikleri düzenleyen Sınıf Öğretmenleri Funda Cucu ve Yıldıray Batı’ ya teşekkür etti.