Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda gönüllü öğretmenler okul bahçesinin giriş kapısını ve bahçedeki bordürleri boyadı.

Okulların tatil olmasının ardından Atatürk İlkokulunda müdür, müdür yardımcısı ve bir gurup gönüllü öğretmen seminer haftasında arta kalan zamanlarda ellerine fırça alarak okul bahçesinin giriş kapısını ve bahçedeki bordürleri boyadılar.

Boya çalışmasının ardından okul bahçesinin güzel bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak, katkıda bulunan öğretmenlere teşekkür etti.