Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024–2025 eğitim-öğretim yılı boyunca yürütülen faaliyetleri değerlendirmek ve yeni dönem planlamalarını ele almak amacıyla yıl sonu toplantısı düzenledi.

Merkez ilçedeki tüm resmi ve özel okul ile kurum müdürlerinin katıldığı toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci başkanlığında Yetenek Atölyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.

İSG sunumuyla başladı

Toplantının açılışında, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı Özcan Bolat tarafından okullarda yapılan periyodik kontrol ve denetim raporlarına dair bir sunum gerçekleştirildi.

Çalışmalar değerlendirildi, hedefler masaya yatırıldı

Sunumun ardından 2024–2025 eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen eğitim projeleri, sosyal faaliyetler, öğrenci başarı oranları ve kurumsal gelişim konuları değerlendirildi. Yeni dönem için planlanan hedefler ve yapılması planlanan yenilikler kurum müdürleriyle paylaşıldı.