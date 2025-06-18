Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu, yaşadıkları tecrübelerini anlatmaları için mezunlarını öğrencilerle buluşturuyor.

Düzenlenen etkinlikte Hisarcık Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı mezunu Nagehan Çakır, mezuniyet sonrasında kendisinin ve dönem arkadaşlarının yaşadıkları süreçleri Lojistik Programında okuyan öğrencilerle paylaştı.

Mezun Nagehan Çakır, güzel firmalarda işe girmek için yabancı dil ve öğrencilik yıllarında yapılan stajların etkili olduğunu, dönem arkadaşlarından yabancı dili iyi olan mezunların güzel işler bulduğunu, yabancı dili zayıf olanların ise güzel işler bulmakta zorlandıklarını vurguladı.

Öğrencilik yıllarının kendini geliştirmek için vakit açısından çok avantajlı olduğunu söyleyen Çakır, "Mezun olduktan sonra sorumlulukların artması dolayısıyla kendini geliştirmek için vakit öğrencilik yıllarına nazaran çok daha kısıtlıdır. Bu nedenle öğrencilik yıllarında vakitlerini iyi değerlendiren öğrenciler mezun olduktan sonra oldukça avantajlıdır. Dolayısıyla öğrencilerin öğrencilik yıllarını kendilerini geliştirmek için verimli şekilde değerlendirmeleri çok önemlidir" dedi.

Etkinliğe Hisarcık MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç, akademik ve idari personel ile lojistik programı öğrencileri katılım gösterdi. Söyleşinin sonunda Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç, Nagehan Çakır’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.