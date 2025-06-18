Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), 2025 yılı Times Higher Education (THE) Impact Rankings’a ilk kez başvurarak toplamda 100 üzerinden 61.9 puan aldı.

Kayseri Üniversitesi, dünya genelinde 130 ülkeden başvuruda bulunan 2526 üniversite arasında 801-1000 aralığında, Türkiye genelinde ise sıralamaya katılan 108 üniversite arasında 34-45 aralığında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı, KAYÜ’nün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda gerçekleştirdiği güçlü çalışmaların bir göstergesi oldu. THE Impact Rankings, dünya çapındaki üniversitelerin, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen SKA’lara katkılarını ölçen, bağımsız bir değerlendirme ve sıralama sistemidir. Üniversitelerin sosyal ve çevresel etkilerini inceleyen bu sıralama, dünya genelindeki yükseköğretim kurumlarını, belirlenen 17 SKA istikametinde üniversitelerin sosyal sorumluluk, araştırma, toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik projeleri gibi ölçeklere dayanmaktadır. Kayseri Üniversitesi, 17 SKA’da etki göstererek bu başarıyı elde etmiştir. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik yapılan bu sıralama, üniversitelerin çevresel ve toplumsal sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiğini de gözler önüne seriyor. Bu noktada, Kayseri Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik anlayışı ve toplumun gelişimine yaptığı katkılar da açıkça görülmektedir.

KAYÜ’nün sloganı ’iyiye, daha iyiye; geçmişten ve bugünden öğrenerek, geleceği planlayarak’ istikametinde, hem akademik başarıyı hem de toplumsal sorumluluğu bir arada yürütmeyi hedeflediği görülmektedir. Gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakma amacı ile KAYÜ, nitelikli eğitim ve araştırmalarını daha da ileriye taşıyarak, dünya çapında daha güçlü bir etki oluşturmayı sürdürecektir. Kayseri Üniversitesi sürdürülebilirlik konusundaki var olan katkısını bundan sonra daha da artan bir oranda devam ettirerek, ilgili alanlarda katkı sağlayacaktır.