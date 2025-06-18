Mersin’in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal bölgelerden Elbeyli Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Merkez bölgeye orman müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk etti. Bölgeye ulaşan 3 arzöz, 2 su tankı, 1 yangın söndürme helikopteri ve orman işçileri yangına müdahale etmeye başladı.

Yangının büyümemesi için ekiplerin yoğun mesai harcadığı bildirildi.