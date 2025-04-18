Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, il geneli düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması edebi eser şiir dalında birincilik elde eden Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Burak Danış’ı ödüllendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol doğrultusunda Kütahya geneli düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması edebi şiir dalında il birincisi olan Burak Danış’ı makamında kabul eden Kaymakam Bahar, başarılarından dolayı öğrenciyi tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.