Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, OSB Genişleme Sahası’nda saha incelemesi gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner’in öncülüğünde yapılan ziyarete, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yenipazar ve Mesut Yıldırım ile OSB Müdürü Murat Demir katıldı.

Gerçekleştirilen inceleme sırasında, OSB Müdürü Murat Demir tarafından teknik ve idari konulara ilişkin bilgiler sahada paylaşıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından gerekli kararlar alınarak saha incelemesi tamamlandı.

Yönetim kurulu üyeleri, genişleme çalışmalarının Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimine önemli katkılar sunacağına olan inançlarını dile getirdi.