Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir’den gelen ‘Herkes İçin Turizm Derneği’ üyesi 30 kişilik kafileye Manisa’da bulunan tarihi ve kültürel mekânları gezdirdi. Manisa’nın tarihi ve kültürel mekânlarını çok beğendiğini belirten kafile geziyi düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkürlerini iletti.

Engelli bireylerin turizm sektörü, turizm faaliyetleri, kültür sanat ve spor etkinlikleri aracılığı ile yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kurulan ‘Herkes İçin Turizm Derneği’ üyesi 30 kişilik kafile kent merkezinde ağırlandı. Düzenlenen Manisa kültür gezisine engelli bireyler ve yakınları katıldı. Manisa’nın önemli tarihi yapılarından birisi olan Tıp Tarihi Müzesi ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ev sahipliği yapan Hafsa Sultan Camii’ne gidildi. Kafileye Sultan Camii’nin ve Tıp Tarihi Müzesi’nin tarihteki yerine ilişkin bilgi verildi. Daha sonra Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii ziyaret edildi. Ardından, Saruhan Bey’in torunu İshak Çelebi tarafından 1368-1369 yılları arasında yaptırılan ve Manisa manzarasını izleme imkânı sunan Mevlevihane ziyaret edildi. Öğle yemeğinden sonra Manisa’da bulunan çeşitli eserlerin maketlerinin yer aldığı Şehzadeler Park’ın ziyaret edilmesinin ardından gezi programı sona erdi.

Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş, “Doğuştan görme engelliyim, Herkes İçin Turizm Derneği benim gönüllü yaptığım işim. Biz dernek olarak İzmir’de kurulduk ve farklı engelli bireyler ile birlikte kültürel geziler yapıyoruz. İlk defa Manisa’ya geldim bizim açımızdan keyifliydi çünkü Osmanlı tarihi açısından önemli kentlerden olan Manisa’yı gezdik. Bize bu fırsatı sunduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Şehzadeler Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Engelsiz bir yaşam ve engelsiz bir kültür için devam” diye belirtti.

İki yaşından beri ortopedik engelli olduğunu belirten Abidin Harputluoğlu, “Bu geziye katılmak benim için güzel bir duyguydu. Manisa’nın tarihi ve kültürel mekânlarını çok beğendim. Geziyi düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve bana engelsiz nakil aracı tahsil eden Şehzadeler Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.” dedi.