Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü cadde yapım ve yenileme işlemlerine devam ediyor. Şehirdeki caddeleri asfalt konforuna kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, yeni yerleşim yerlerinde ulaşıma yeni yollarla güç katıyor. Bu çerçevede her yönüyle gelişen, büyüyen Arifiye’ye yepyeni bir güzergah daha kazandırılıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, Osmangazi Caddesi’nde çift şerit ve gidiş geliş olmak üzere yeni yolun yapımına başladı. SASKİ marifetiyle caddeyi önce içme suyu ve yağmur suyu yatırımıyla güçlü bir altyapıya kavuşturan Büyükşehir, Arifiye Fatih Mahallesi’nin Gödemen mevkiinde asfalt serimine başladı.