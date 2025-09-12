Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın günlük rutinini kolaylaştırmak gayesiyle cadde ve sokaklarda kanuna, nizama aykırı davranışlara karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir aidiyetini sağlamak ve şehir kimliğini güçlü tutmak gayesiyle ‘Bu Şehir Hepimizin’ sloganıyla denetimlere aralıksız şekilde devam ediyor. Şehrin dört bir yanında her an denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, son olarak şehrin merkezinde vatandaşların yürüyüş alanlarının işgaline yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Şehir içi trafiğini, yayaların güvenli geçişlerini engelleyen hatalı paklanmalar konusunda bir uygulama yapan ekipler, "Yaya geçişleri yayalarındır" uyarısı yaptığı sürücülere durumun günlük hayatta oluşturduğu olumsuzlukları anlatarak tek tek uyardı. Özellikle yaya yollarının işgal edilmemesi için çalışmalarını artıran Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırımlara park eden araçlar için yasal işlem uyguladı. Bu çalışmalar bazen bebek arabasındaki bir çocuğuyla, bazen eşiyle yaya alanlarını kullanan vatandaşların günlük rutinini kolaylaştırmaya yönelik uygulanıyor.