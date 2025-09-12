Başiskele Belediyesi, Türkiye’nin kültürel zenginliğini ve halk oyunlarını yaşatmak amacıyla "Tek Dil, 7 Bölge" sloganıyla yöresel halk oyunları kursu düzenliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek kursun kayıtları başladı. Türkiye’nin yedi bölgesine ait halk oyunlarının öğretileceği kursa, 14 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar katılabilecek. Uzman eğitmenler eşliğinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde verilecek eğitimlerle, hem geleneksel dansların yaşatılması hem de yöresel kültürün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kursa katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 26 Eylül Cuma olarak belirlendi. Başvurular, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek.