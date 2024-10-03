Samsun’da bir esnaf, güne bağlama çalarak başlıyor.

Samsun’un İlkadım ilçesi Mecidiye Çarşısı’nda bakkal olan Fehmi Güngör, her sabah bağlamasını eline alarak tellerine vuruyor. 13 yaşından beri büyük bir sevgiyle bağlama çalan ve bu yeteneği merhum amcasından öğrenen Neşet Ertaş hayranı Güngör, hem çarşıdan geçen müşterilerle hem de çevredeki komşu esnafla çaldığı türkülerle güne mutlu ve pozitif bir başlangıç yapıyor.

Güngör, "Bağlamayı alaylı olarak çalmaya başladım, 13 yaşımdan beri çalıyorum. Daha sonra bir kursa gittim ve devam ettim. Ardından nota çalmaya da başladım. Sabahları bağlama çalıyorum ve müşterilerim bu durumu hoş karşılıyor. Bu, bizim kültürümüzün bir parçası; insanlar bağlamayı seviyor, biz de hem unutmamış hem de türkülerimizi tekrar etmiş oluyoruz. Çevredeki esnaflar da bu durumdan memnun; bazen geliyorlar, birlikte türkü söylüyoruz. Güne böyle başlıyoruz ve fazla boş zamanımız olmuyor. Ben bunu hobi amaçlı yapıyorum, küçüklüğümden beri sevdiğim bir enstrüman. Bağlama çalmayı rahmetli amcamdan öğrendim. Bütün ozanlarımız değerlidir ancak ben Neşet Ertaş hayranıyım" dedi.