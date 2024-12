Her sabah mesai saati öncesi esnafı ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Esnafımızla aramızdaki gönül bağımız çok güçlü. Bu bağ hiçbir zaman kopmayacak" dedi.

Her gün farklı bir mahallede gerçekleşen ziyaretlerini aksatmamaya özen gösteren Başkan Muzaffer Bıyık, bu kez İstasyon Caddesi üzerinde bulunan esnafla buluştu. Esnafın toplumun kalbi olduğunu belirten Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar her fırsatta esnaflarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmedik. Esnafımız toplumun kalbidir. Bizler de esnafımızla her gün bir araya gelerek hem hasbihal ediyoruz hem de talep ve önerilerini dinliyoruz. Esnafımızla aramızdaki gönül bağımız çok güçlü ve bu bağ hiçbir zaman kopmayacak" dedi.