9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle İstanbul’dan Anadolu’ya giden vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. Kocaeli geçişinde zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.
Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Anadolu’ya giden vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. İstanbul istikametine TEM otoyolunda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken özellikle İzmit, Derince geçişlerinde yoğunluk oluşuyor.
Jandarma ekipleri, sürücülerin güvenli şekilde yolculuk yapması için otoyolda önlemlerini sürdürüyor.
Kaynak: İHA