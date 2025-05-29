Mersin’in Tarsus ilçesinde 73 yaşındaki şahıs, 10. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi’nde bulunan bir sitenin 10. katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evlerinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle aşağı düşen O.G. (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Yapılan inceleme sonrasında yaşlı adamın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.