Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ani yağışlarda oluşabilecek sel ve taşkınlara karşı saatte 900 ton su tahliyesine sahip yeni su tahliye pompasını envarterine ekledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent anlayışıyla iklime ve afete dirençli bir kent oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ASAT Genel Müdürlüğü yeni ekipmanları envanterine kazandırmaya devam ediyor. Antalya’nın sel ve taşkın risklerine karşı daha hazırlıklı hale gelmesi için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, saatte 900 ton su tahliye kapasitesine sahip yeni bir su tahliye pompasını envanterine ekledi.

Yeni drenaj pompası Boğaçayı’nda test edildi. ASAT Genel Müdürlüğü Makine Bakım Onarım Şube Müdürü Doğan Karagöz yeni alınan ekipman ile ilgili şu bilgileri verdi: “Aşırı yağışlardan kaynaklanan doğal afetlere karşı, ana arterlerde yağmur suyu hat temizliği yapıyoruz. Ayrıca, alt geçitlerde ve göllenme riski taşıyan diğer bölgelerde oluşabilecek sorunları önlemek için makine, teçhizat ve ekipman envanterimizi sürekli güçlendiriyoruz. ASAT Genel Müdürlüğü ekipman envarterimize taşınabilir dalgıç tip yeni bir drenaj motopompu ekledik. Saatte 900 metreküp su tahliye kapasitesine ve 50 metreye kadar su basma özelliğine sahip yeni drenaj pompamızın testlerini gerçekleştirdik. Afet durumlarında hızlı müdahale edebilmek adına makine ve teçhizatları sürekli hazır tutuyoruz. Yeni alınan drenaj pompası muhtemel bir durumda afet riski taşıyan bölgelere hızla sevk edilerek kullanılmaya başlanacak”.