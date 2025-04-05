Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gemi imalat fabrikasında 10 metrelik yükseklikten düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

17 Mart tarihinde Organize Sanayi Bölgesi D-4016 Sokak’ta bulunan gemi imalat fabrikasında çalışan Hasan Beyaz (30), 10 metrelik yüksekten düşerek ağır yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, Beyaz hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Beyaz, 3 Nisan tarihinde 18 günlük yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Ailesi tarafından teslim alınan cenaze dün gözyaşları içinde toprağa verildi.