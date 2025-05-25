Mersin’in Tarsus ilçesinde iki tır ve bir otomobilin karıştığı kaza sonrası otoyol savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Mersin-Tarsus Otoyolu Damlama mevkiinde iki tır ve bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası tırlardan biri devrilirken, otomobil ise yoldan çıktı. Devrilen tırdaki deterjan kolileri yola savrulunca ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada yaralanan olmazken, trafik bir süre Pozantı istikametine tek şeritten verildi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.