Artvin’in Şavşat ilçesindeki Karagöl’ün, havaların ısınmasıyla birlikte kar ve buzla kaplı yüzeyi erimeye başladı. Ormanın yeşile, gölün beyaza bürünmüş hali kartpostallık görüntüler sunuyor.

Artvin´in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl, ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunuyor. Kalp şeklini andıran görünümü, buz tutan göl beyaza bürünürken adeta masal diyarlarını andırıyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve kuş bakışı görüntüsü kalbi andıran Karagöl, şehirden uzak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen turistlerin ilgisini çekiyor. Sahara Milli Parkı içerisinde bulunan ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, dron kamerası ile havadan görüntülendi.