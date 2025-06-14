Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bayramiç ilçesine bağlı Yanıklar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına hava ve karadan müdahale edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.