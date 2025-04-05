Kocaeli’de ekipler, ilçelerdeki trafik ve yol levhalarının onarımını yaparak vatandaşların trafik güvenliğini arttırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere il genelindeki vatandaşların ortak kullanım alanlarında acil yapılması gereken hizmetleri kısa sürede yaparak, şehri güzelleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda büyükşehir ekipleri, Gölcük Saraylı yolu üzerinde yerinden çıkmış olan uyarı tabelası ile İzmit Tepeköy Mahallesi tabelaların montajını gerçekleştirdi. Ayrıca Başiskele Karşıyaka Mahallesi’nde kopmuş olan sokak tabelası ile yine aynı ilçedeki Ağadayı Caddesi trafik yön tabelasının onarımlarını yapan ekipler, kent genelinde trafik güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.