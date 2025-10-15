Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar; "Sürücü yaşları gençleştikçe ya da yaşlar ilerledikçe yine kasko teklifi almakta sigortalılarımızın zorlandığını görüyoruz. Bu konulara çözüm üretebilmek için her yaşa her araca kasko sigortası ürünleri geliştiriyoruz" dedi.

Maher Holding Sigorta Grup Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar; bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri’de açıklamalarda bulundu. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in trafikteki araç sayısının her geçen yıl hızla artmasına rağmen sigortalılık oranlarının gerilediğine dikkat çektiği açıklamasını değerlendiren Yaşar, her 100 araçtan sadece 80 tanesinin sigortalı olduğunu kaydeden Yaşar, motosiklet grubunda 6 milyona yakın aracın sigortasız olduğunu kaydetti. Yaşar, "Sigorta şirketleri olarak, bu alanda çok büyük çabalar içerisindeyiz. Hem sigortalılık oranını artırmak hem de biliyorsunuz Avrupa’nın en yaşlı araç nüfusuna sahibiz. Nüfusumuz yaşlanırken, araçlarımızda yaşlanıyor. Dolayısıyla özellikle 10 yaşının üzerindeki araçların kasko teminatı bulmakta zorlandıklarını görüyoruz. Hatta sürücü yaşları gençleştikçe ya da yaşlar ilerledikçe yine kasko teklifi almakta sigortalılarımızın zorlandığını görüyoruz. Bu konulara çözüm üretebilmek için her yaşa her araca kasko sigortası ürünleri geliştiriyoruz. Son günlerde piyasaya sürülen yeni bir üründe sigortalıların riskin yüzde 100’ünü kendi üzerlerinde tuttuklarını, büyük bir yangın, büyük bir deprem, büyük bir sel afeti gerçekleştiğinde ya da afet dışı bir kazaya karıştığında bu araçların hasarların tamamını kendi ceplerinden karşıladıklarını veya araçları kullanılamayacak hale çıkararak, bu araçları kaybettiklerini görüyoruz" dedi.

Yaşar, "Yeni çıkan ürünlerle isterlerse araçlarının sigorta bedelinin yüzde 85’ine kadar olan kısmını sigortalayabilirler. Yani bir araç pert olduğunda ya da çok büyük bir kazaya karıştığında sadece yüzde 15’i aşan kısımları sigorta teminatından faydalanabilir . Bunun için ödeyecekleri primlerde normal kasko primlerinin dörtte biri seviyelerinde. Dolayısıyla 3-4 bin TL’ye araçlarını genişletilmiş kasko teminatıyla yangına, hırsızlığa ve orman yangınlarına karşı, devrilmeye karşı sigorta altına alabilirler" ifadelerini kullandı.