E-ticaret platformu Hepsiburada, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Suna’nın Kızları Çocuk Yaşam Merkezleri’nin kitap ve kutu oyunu destekçisi olarak kutluyor.

Hepsiburada, fırsat eşitsizliğini azaltma ve çocukların eğitim-gelişim süreçlerine katkı sunma hedefiyle yürüttüğü ve bugüne kadar 250 binden fazla çocuğa eriştiği "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı anlamlı bir destekle kutluyor. Hepsiburada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde faaliyet gösteren Suna’nın Kızları Çocuk Yaşam Merkezleri’nin bir yıl boyunca kitap ve kutu oyunu destekçisi oldu.

Deprem bölgesi çocukları için "Bir Gülüş Yeter"

Deprem felaketinden bu yana bölgede kalıcı iş birlikleri tesis ettiklerini belirten Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, "Hepsiburada deprem bölgesine destek vermeye devam ediyor. Deprem felaketinin ardından bölgede yürüttüğümüz destek çalışmalarını sadece acil ihtiyaçlarla sınırlı tutmadık, çocukların eğitim ve gelişim yolculuklarını da odağımıza aldık. Suna’nın Kızları ile bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz iş birliği sayesinde de çocukların hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirebilecekleri içeriklere erişmelerini destekliyoruz. Çocukların öğrenme ve gelişme fırsatına rahatça ulaşabilmesi, geleceğe umutla bakabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Şirket olarak, "Bir Gülüş Yeter" projemizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocukların hayatına dokunmaya ve fırsat eşitsizliğini azaltmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü bir gülüş yeter, bir gülüş her şeye değer" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, kız çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını odağına alan ve bu ihtiyaçlara yönelik kolektif çözümler üreten Suna’nın Kızları; çocukların eğitime, güvenli alanlara ve karar alma süreçlerine erişimini artırma hedefiyle, başta deprem bölgesi olmak üzere çeşitli illerde hayata geçirdiği programlarla toplumsal dönüşüme katkı sağlıyor. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay Antakya ve Hatay Güzelburç’ta faaliyet gösteren beş Çocuk Yaşam Merkezi, 10-18 yaş arası çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini kapsayıcı bir yaklaşımla destekliyor. E-ticaret platformu tarafından sağlanan kitap ve kutu oyunu desteği sayesinde, çocuklar bu merkezlerde hem eğlenerek öğreniyor hem de gelişimlerini destekleyen nitelikli içeriklere erişim sağlıyor.

2022 yılında hayata geçirilen "Bir Gülüş Yeter" projesi ile e-ticaret platformu, kitap, kırtasiye ve oyuncağa erişimde zorluk yaşayan çocukların yanında olmayı sürdürüyor. Bugüne kadar 250 binden fazla çocuğa ulaşan proje, çocukların eğitim ve gelişim yolculuklarına katkı sunmayı amaçlıyor.