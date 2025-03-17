E-ticaret platformu Hepsiburada, temizlik ve düzeni ön planda tutanlar için özel fırsatlar sunarak yaşam alanlarını tazelemenin en pratik yollarını sağladığını duyurdu. Kampanya kapsamında hijyen malzemelerinden düzenleme çözümlerine, ileri teknoloji temizlik cihazlarından ferahlatıcı ev ürünlerine kadar geniş bir ürün seçkisi tüketicilere sunuluyor.

Hepsiburada, ‘Bahar Temizliği Kampanyası’nı başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, evde hijyen sağlamaya yardımcı yüzey temizleyiciler, çamaşır bakım ürünleri ve çeşitli temizlik malzemeleri fırsatlarla satışa sunuluyor. Temizlik sürecini zahmetsiz hale getiren robot süpürgeler, buharlı temizleyiciler ve yüksek performanslı elektrikli süpürgeleri evin her köşesinde hijyen sağlamaya yardımcı oluyor. Ayrıca, mutfak ve banyo gibi sık kullanılan alanlara yönelik yenilikçi çözümler de kampanya kapsamında yer alıyor. Düzenli ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmak isteyenler için pratik depolama alternatifleri ve günlük hayatı kolaylaştıran hijyen ürünleri öne çıkıyor. Baharın tazeliğini evlere taşımak isteyenler için ise ferahlatıcı oda kokuları ve tamamlayıcı dekoratif ürünler dikkat çekiyor.