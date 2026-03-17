Edirne'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince bayram öncesi yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere idari para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt koordinesinde; market, fırın ve restoranlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde fahiş fiyat ve etiket kontrolleri yapıldı.

Ramazan ayı boyunca sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 143 iş yerinde bin 67 ürün incelenirken, kurallara uymayan 25 ürünle ilgili tutanak tutularak cezai işlem başlatıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına denetimlerin bayram süresince de aralıksız devam edeceği bildirildi.