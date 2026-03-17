Global Turks Vakfı, 2026 yılı XCHANGE serisinin ilk etkinliğini SOCAR Türkiye ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirdi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol'un katılımıyla düzenlenen etkinlikte enerji sektöründeki küresel dönüşüm, jeopolitik gelişmeler ve geleceğin enerji politikaları ele alındı.

Global Turks Vakfı'nın bilgi paylaşımını ve küresel etkileşimi güçlendirmek amacıyla düzenlediği XCHANGE serisinin 2026 yılındaki ilk etkinliği, vakfın anchor sponsorlarından SOCAR Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Vakıf kurucuları, mütevelli heyeti ve onur kurulu üyelerinin yanı sıra iş dünyası, akademi ve sivil toplumdan seçkin davetlilerin katıldığı etkinlik, enerji sektöründeki küresel dönüşüm ve güncel jeopolitik gelişmelerin ele alındığı önemli bir buluşmaya sahne oldu.

Etkinliğin açılış konuşmaları Global Turks Vakfı Kurucusu ve Başkanı Ayşegül Aydın Dicle ile SOCAR Türkiye CEO Kıdemli Danışmanı ve Global Turks Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Irgıt tarafından gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da bir konuşma yaparak katılımcılara hitap etti.

Etkinliğin ana bölümünde ise Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov moderasyonunda gerçekleştirilen fireside chat formatındaki söyleşide enerji sektöründeki küresel dönüşüm, enerji güvenliği ve jeopolitik gelişmeler üzerine değerlendirmelerini paylaştı. Program, katılımcıların sorularının ardından gerçekleşen networking bölümü ile tamamlandı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Aralık ayında düzenlenecek Global Turks Vakfı Gala etkinliğinde Global Turks Ödülü'nün Dr. Fatih Birol'a takdim edileceği de duyuruldu.

Vakıf Başkanı Ayşegül Aydın Dicle, 'Vakıf olarak XCHANGE serisi ile dünyanın farklı bölgelerinde başarıyla faaliyet gösteren Türkleri, düşünce liderlerini ve kurumları bir araya getirerek bilgi paylaşımını ve küresel etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. SOCAR Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz bu ilk buluşmada enerji sektörünün küresel dönüşümünü böylesine değerli isimlerle ele almak bizim için son derece kıymetli' dedi.

SOCAR Türkiye CEO Kıdemli Danışmanı ve Global Turks Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Irgıt 'Enerji sektörü küresel ölçekte önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu dönüşümü farklı perspektiflerden ele alabilmek ve sektörün geleceğine dair fikir alışverişi yapılabilecek platformlar oluşturmak büyük önem taşıyor. Şirket olarak, vakıf ile birlikte bu tür diyalog ortamlarına katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz' dedi.

Konuk konuşmacı Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol da 'Enerji güvenliği, temiz enerji dönüşümü ve küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler önümüzdeki yıllarda ülkelerin ekonomi ve dış politika gündemlerinde önemli rol oynamaya devam edecek. Bu konuları farklı sektörlerden temsilcilerle tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmak son derece değerli' diyerek görüşlerini paylaştı.