Turgutlu Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde helva ikramı yapıldı.

Turgutlu Belediyesinin kandil gecelerinde geleneksel hale getirdiği helva ikramı Kadir Gecesi'nde devam etti. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki camilerde helva dağıttı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz de helva ikramında bulunarak vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın konuyla ilgili olarak, 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde geleneksel hale getirdiğimiz helva ikramımızı yaptık. Bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini; sağlıklı, huzurlu, bereketli ve adalet dolu günlere vesile olmasını diliyorum. Rabbim hayırlarımızı ve dualarımızı kabul etsin' dedi.